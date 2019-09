Die breit angelegte USD Schwäche lässt den Euro den zweiten Tag in Folge steigen - Die Bullen müssen nun den 1,1020 Widerstand überwinden - EUR/USD Tageschart Die Gemeinschaftswährung befindet sich in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Am Dienstag erreichte der US ISM Produktion PMI sein 3-Jahrestief bei 49,1. Diese Daten belasten den ...

