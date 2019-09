Den Börsen stehen turbulente Zeiten bevor. Der Leitindex Dax scheint nur wenig Spielraum nach oben zu haben. Doch es mangelt an Alternativen.

Seitwärts. So wird sich der Dax nach Meinung von Analysten im kommenden halben Jahr entwickeln. Doch langweilig muss es deshalb nicht werden: "Hohe Tagesschwankungen und wochenlange Phasen deutlich steigender oder markant sinkender Kurse dürften eher die Regel als die Ausnahme sein", meint Uwe Streich, Aktienstratege bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

In einem halben Jahr wird der Dax indes nach Einschätzung der LBBW mit 12.000 Zählern auf ähnlichem Niveau wie derzeit notieren. Die anderen fünf Mitgliedsinstitute des Bundesverbands öffentlicher Banken (VÖB), die zur Wochenmitte ihre halbjährliche Prognose für den Dax abgaben, sehen das ähnlich. Sie rechnen in sechs Monaten mit einem Dax-Stand zwischen 11.400 und 12.500 Punkten. Dabei ist die Hamburg Commercial Bank - die ehemalige HSH Nordbank - am skeptischsten, die Dekabank sieht das größte Potenzial (siehe Grafik).

Die Begründungen dafür, dass sich der Dax unter dem Strich nicht deutlich bewegen wird, ähneln sich: Auf der einen Seite schwächelt die Konjunktur, das spricht für fallende Börsen. Auf der anderen Seite fehlen den Investoren die Alternativen, das spricht für ...

