Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Der Lieferketten-Leader feiert ein rasantes Wachstum, ist in weniger als vier Jahrzehnten von einer einzelnen Geschäftsstelle in Chicago auf über 60 Standorte weltweit gewachsen



AIT Worldwide Logistics konnte am 04. September offiziell sein 40-jähriges Betriebsbestehen feiern. Vier Jahrzehnte, nachdem es am Stadtrand Chicagos sein Geschäft als Inlandsspediteur eröffnet hat, blickt AIT auf eine rasante Entwicklung mit nun Kontinente umspannendem Erfolg zurück. Das Unternehmen ist heute ein führender weltweit aktiver Anbieter von Lieferkettenmanagement-Lösungen - mit über 60 Standorten rund um den Globus.



"Ich bin auf diesen Meilenstein sehr stolz", so AITs President und CEO Vaughn Moore. "Vierzig Jahre sind eine Leistung, die ohne die Unterstützung unserer wunderbaren Kunden, engagierten Partner und natürlich unserer versierten, talentierten Mitarbeiter überall auf der Welt schlicht nicht möglich gewesen wäre."



"Es sind unsere Mitarbeiter, die uns zu einem großartigen Unternehmen machen", fügte er hinzu. "Sie sind der Grund, dass wir unsere weltweite Wachstumsstrategie über die vergangenen Jahre so gründlich umsetzen konnten, und weshalb ich zuversichtlich bin, dass noch viele weitere Jahre des Erfolgs und Wachstums vor uns liegen."



Letzten Monat hat AIT seine bislang größte Übernahme bekanntgegeben. Das Unternehmen erwarb die Unitrans International Corporation, einen in Los Angeles ansässigen Spediteur mit Expertise in vielfältigen spezialisierten Dienstleistungen. Diese Transaktion folgt auf zwei Abschlüsse im letzten Jahr: Im Oktober 2018 wurde der Lebensmittel-Logistik-Spediteur WorldFresh Express übernommen, und im Dezember 2018 die im Vereinigten Königreich ansässige Firma ConneXion World Cargo.



AIT, fügte Moore hinzu, ist in seiner Geschichte nicht nur darauf aus gewesen, zu wachsen; es hat sich immer auch um aktive Verbindungen zur Gemeinschaft bemüht. Weiter wies er darauf hin, dass AIT und die Mitglieder seines Teams geholfen haben, seit dem Jahr 2000 mehr als 620.000 US-Dollar für die American Cancer Society und seit 2017 mehr als 120.000 US-Dollar für das St. Jude's Children's Research Hospital aufzubringen.



Teammitglieder der AIT-Standorte rund um den Globus haben zu dem Anlass Fotos und Videos von ihren Jubiläumsfeiern gepostet. Die Videos und Bilder sind auf der Facebook-Seite des Unternehmens zu sehen). Auf der Website des Unternehmens) finden Sie auch eine zeitlich geordnete Beschreibung der Meilensteine AITs.



Informationen zu AIT Worldwide Logistics



Das 1979 gegründete, in Itasca (Illinois) ansässige Unternehmen AIT Worldwide Logistics ist ein Anbieter von Komplettservice-Lösungen im Transportmanagement. Das Unternehmen betreibt über 60 Geschäftsstellen, die ein weltumspannendes Netz bilden. Durch die Verbindung eines flexiblen Geschäftsmodells mit robuster Technologie, die Lieferungen von der Absendung bis zur Zustellung transparent abbildet, kann AIT präzise zugeschnittene Lieferkettenlösungen für fast jede denkbare Branche anbieten. Durch kreative multimodale Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen nimmt AIT weltweiten Logistik-Puzzles ihre Komplexität - verhilft Firmen zum Erfolg, indem es den Fokus zurück auf die Kernziele ihres Geschäfts richtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.



Unsere Mission



AIT bemüht sich intensiv um Gelegenheiten, sich das Vertrauen von Kunden zu verdienen. Das Unternehmen tut dies, indem es außergewöhnliche weltweite Logistiklösungen anbietet und seinen Mitarbeitern, Partnern und Gemeinschaften zugleich aufrichtige Wertschätzung entgegenbringt.



