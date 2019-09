Neue strategische Lizenz- und Fertigungsvereinbarungen mit JMO Corporation und OFILM bringen die besten hochauflösenden, zertifizierten panomorphen Superweitwinkel-Objektive auf den Smartphone-Markt

Immervision, der Entwickler und Lizenzgeber patentierter Weitwinkel-Optik- und Bildgebungstechnologie mit Sitz in Montréal, kündigt das branchenweit erste panomorphe Superweitweitwinkel-Objektiv mit einem Bildwinkel von 125° sowie mit höchster Auflösung und Randschärfe für Smartphone- und Kompaktkamerahersteller vor.

Neuer Lizenznehmer des patentierten Super-Weitwinkelobjektivs von Immervision, die taiwanesische Zhong Yang Technology Co., Ltd.(JMO) Corporation, ist der Hersteller des Objektivs mit 125 Bildwinkel. OFILM Group Co., LTD. (OFILM) ist der erste Kameramodulhersteller (CMM), der dieses Objektiv mit dem SONY IMX471 16 Megapixel-Sensor für Smartphonekameras anbietet.

Mit Superweitwinkel, niedrigem Blendenwert, guter relativer Ausleuchtung und hervorragender Randschärfe unterscheidet sich diese Objektivkombination deutlich von Mitbewerbern auf dem Markt, die minderwertigere Produkte anbieten. Darüber hinaus trägt die Verwendung der patentierten optischen Technologie von Immervision dazu bei, wettbewerbsfähige geringe Abmessungen für Objektivbaugruppen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine herausragende Qualität anzubieten.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Immervision bei der Herstellung und Markteinführung dieses panomorphen Superweitwinkel-Objektivs für die nächste Generation von Smartphones", sagte Deve Lee, General Manager der JMO Corporation. "Die Bildqualität dieser Immervision-Objektive mit einer bemerkenswerten Blendenzahl von 1,9 und beherrschter Verzeichnungskorrektur sucht in der Branche ihresgleichen."

"Wir begrüßen die JMO Corporation als unseren neuesten lizenzierten Produktionspartner", sagte Alessandro Gasparini, Executive Vice President und Chief Commercial Officerbei Immervision. "Zusammen bieten JMO und OFILM die höchste Weitwinkel-Randschärfe und die höchste Bildauflösung für anspruchsvolle Smartphone-Kameras von heute an."

Über Immervision

Immervision ermöglicht intelligentes Sehen in jedem Gerät. Wir entwickeln Weitwinkelobjektive mit erhöhter Auflösung, um mehr zu sehen, und KI-fähige Bildverarbeitung, um intelligenter zu sehen. Unsere Technologie ist für intelligente professionelle Anwendungen, Konsumgüter, Automobiltechnik, Robotik, Medizinztechnik und andere Branchen geeignet. Sehen ist der Schlüssel zum Verständnis und zum sicheren Erleben der Umwelt sowie zur Unterhaltung und Information der Welt. Immervision passt seine Technologie kontinuierlich an und vergibt Lizenzen an Komponentenhersteller, OEMs und ODMs im Bereich der Bildgebung.

www.immervision.com

