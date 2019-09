Der DXY (US-Dollar-Index) verlor an Schwung, nachdem er am Dienstag ein neues Jahreshoch markiert hatte - Die nächsten Unterstützungen bilden 94,42 und 98,20 - DXY auf dem Tageschart Der DXY (US-Dollar-Index) befindet sich in einem Aufwärtstrend oberhalb seiner wichtigsten Glättungslinien. Nach dem Erreichen eines neuen Jahreshochs ist der Index ...

