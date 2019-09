Ein Robo-Advisor wird FNG-Mitglied, ESG-Studie sieht Finanzdienstleister in der Verantwortung und Hendrik Leber initiiert ein Altersvorsorgedepot - diese und weitere Neuigkeiten aus der Welt des Investierens im ÜberblickACATIS: Initiative für ein VorsorgedepotDie Frankfurter Vermögensverwaltung ACATIS mit Börsenprofi Hendrik Leber hat in Zusammenarbeit mit Branchenverbänden eine Initiative zur Förderung der privaten Altersvorsorge auf den Weg gebracht. Das "Altersvorsorgedepot" soll eine kostengünstige und verständliche Alternative zu Riester-/Rürup-Rente, betrieblicher Altersvorsorge und dem Bürgerfonds sein. Die Idee ist, dass jeder ein Depot bekommt, in Investmentfonds anspart und bei Einzahlung und Entnahme steuerlich begünstigt wird. "Die staatliche Rente kann den Altersvorsorgebedarf zukünftig immer weniger abdecken. Das ist längst Konsens. Doch es gibt bisher kein effizientes staatlich gefördertes Altersvorsorgekonzept. Die vorhandenen Konzepte wie BAV, Riester- und Rürup-Rente sind kompliziert, intransparent und teuer", begründet Dr. Hendrik Leber, die Notwendigkeit des Altersvorsorgedepots. Zudem wären klassische Sparprodukte der Deutschen nicht sehr ertragsstark.

Den vollständigen Artikel lesen ...