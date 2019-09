Straubing (ots) - Angela Merkel muss darauf pochen, dass China sich an seine Zusagen hält. Dass es zu der Devise "Ein Land, zwei Systeme" steht. Und dass es die Proteste in Hongkong nicht mit Gewalt beendet. Klar ist: Dieser Konflikt wird nicht ausgehen wie die friedliche Revolution von 1989 in Ostdeutschland. Die Freiheit wird nicht über den Kommunismus siegen. Die Chinesen jedoch müssen wissen, dass es für sie Konsequenzen haben wird, wenn sie den Aufstand in Hongkong blutig niedergeschlagen. Und zwar Konsequenzen, die ihnen, die ohnehin unter dem Handelskrieg mit den USA leiden, richtig weh tun werden. Man kann davon ausgehen, dass Merkel in den vergangenen Tagen viel telefoniert und sich mit den EU-Partnern abgestimmt hat.



