Das vernetzte Heim scheitert bislang am Zusammenspiel der Geräte. Zwei neue Technologien könnten die Hürde nun aus dem Weg räumen.

Das Regal im Arbeitszimmer von Christiane Kreuser hat etwas von einer Auslage in einem Elektronikmarkt. Grün, weiß oder orange blinkend, liegen dort neben dem Router fürs drahtlose Internet drei Funkstationen. Mit denen steuert die Sozialarbeiterin aus Rheinbach ihren vernetzten Haushalt: Ein System schlägt bei Einbruch, Wasserschäden oder Feuer Alarm; eines steuert Licht und Rollos; das dritte die Heizung. "Leider nur lässt sich das eine bisher nicht mit dem anderen verbinden", klagt die Hausbesitzerin.

Mit dem Frust ist sie nicht allein: Konkurrierende Standards sind eines der größten Hemmnisse im Smart-Home-Markt, ermittelte die Unternehmensberatung Deloitte: Zwar investieren die Deutschen 2019 mit knapp 3,6 Milliarden Euro ein knappes Drittel mehr als im Vorjahr in die Technologie. Doch gemessen an den USA oder Norwegen, wo schon jeder dritte Haushalt digital ausgestattet ist, liegt Deutschland weit zurück. Hier stehen nur in jedem fünften Haushalt vernetzte Geräte. Die Skepsis gegenüber lauter einzelnen Systemen bremse die Entwicklung, so die Deloitte-Studie.

Die IFA, die am 6. September in Berlin beginnt, könnte das ändern. Europas führende Messe für Heimelektronik widmet dem Trendthema eine ganze Ausstellungshalle. Und gleich zwei Start-ups, Conrad Connect und iHaus, beides Ableger renommierter deutscher Elektronikfirmen, zeigen dort Plattformen, die im vernetzten Heim als Dolmetscher dienen sollen - also unterschiedlichste Funktechniken, Übertragungsstandards und Bedienkonzepte verbinden. Für Smart-Home-Nutzer wie Kreuser würde das ...

