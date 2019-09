Wirtschaftsvertreter und Kanzlerin Merkel reisen nach Peking - und meiden Hongkong. Alles wie gewohnt: Die Manager huldigen Chinas Kadern und den hohlen Compliance-Formeln ihrer Konzerne. Demokratie? Fehlanzeige.

Josef Käser ist nicht Joe Kaeser ist nicht Siemens. Man muss hier sorgfältig unterscheiden zwischen der Privatperson, der öffentlichen Person und der gewinnorientierten Organisation, bei der Kaeser angestellt ist. Als Siemens-Chef ist Joe Kaeser ein gesellschaftlicher Akteur, so wie "Siemens" als rechtliche Person ein gesellschaftlicher Akteur ist - und es wäre absurd, wollte man ausgerechnet Akteuren der Wirtschaft empfehlen, sich ihrer Meinung über eine Gesellschaft zu enthalten, die in weiten Teilen ökonomisch geprägt ist. Es ist daher zu begrüßen, dass "Joe Kaeser, CEO Siemens" zuweilen das Weltgeschehen rezensiert. Nicht zu begrüßen ist, wie er es tut - und wann er es nicht tut.

Vor ein paar Wochen hat sich Joe Kaeser via Twitter Donald Trump vorgeknöpft: "Es bedrückt mich, dass das wichtigste pol. Amt der Welt das Gesicht von Rassismus und Ausgrenzung wird." Anderes scheint ihn weniger zu bedrücken. Der US-Präsident hetzt und lügt, er untergräbt die demokratische Streitkultur. Aber er hat wohl noch keine Journalisten ermorden und Schwule verfolgen lassen, kein Nachbarland überfallen und keine Angehörigen ethnischer Minderheiten in Umerziehungslager gesperrt - was ihn vom saudischen Königshaus, von den Mullahs in Iran, vom russischen Präsidenten Vladimir Putin und von Chinas Chefkommunisten Xi Jinping unterscheidet.

Und Joe Kaeser? Er spielt den Einmarsch Russlands in die Ukraine herunter ("kurzfristige Turbulenzen"), setzt auf eine "langfristige Wertepartnerschaft". Er will sich nach einem politischen Mord nicht von Geschäften mit den Saudis abhalten lassen. Und er ist, als Siemens-Chef und Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, laufend in Staatsgeschäfte mit China verwickelt - mit einem Land, das die Meinungs- und Versammlungsfreiheit 30 Jahre nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens mal wieder buchstäblich mit Füßen tritt - diesmal in Hongkong.

Mit seiner Kritik an Trump markiert Kaeser nicht nur seine eigene Doppelmoral, sondern auch das defizitäre Wertsystem des Unternehmens, an dessen Spitze er steht. Dass Siemens, wie alle Konzerne, einem hypermoralischen Binnen-Kodex huldigt ("nachhaltige Lösungen", "global denken", "Teamgeist") - geschenkt. Aber wenn Siemens wirklich "fest davon überzeugt" wäre, "dass Unternehmen" auch "der Gesellschaft gegenüber eine Verpflichtung haben", wüsste man nach den moralgesättigten Kommentaren des Chefs gern etwas genauer, zu was sich der Konzern den Menschen in China und Hongkong gegenüber verpflichtet fühlt.Milton Friedman hat Firmen geraten, sich aller Gesellschaftsmoral zu enthalten: The business of business is business. Der Wirtschaftsnobelpreisträger avancierte damit zum Stichwortgeber der Shareholdervalue-Doktrin, die der Wirtschaft politische Blindheit verordnete, Börsenkonzerne der Geldindustrie ...

