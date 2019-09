Ottawa (ots/PRNewswire) - - Mit Stolz präsentiert die Royal Canadian Mint einen numismatischen Durchbruch seines ambitionierten und kreativen Teams für Forschung und Entwicklung. In Zusammenarbeit mit dem Centre for Research in Photonics an der University of Ottawa hat das F&E-Team die 2020 Fine Silver Coin (10 $) - Pulsating Maple Leaf geschaffen, graviert mit einer Reihe von Spiegeln im Sub-Millimeterbereich in Form eines Ahornblatts auf der Rückseite dieser Münze aus 99,99 % reinem Silber. Mit präzisen Dimensionen und Ausrichtungen erzeugen diese Miniaturspiegel ein Design, das sich scheinbar mit jedem Neigen der Münze ausdehnt und zusammenzieht.



Ein weiteres numismatisches Wunderwerk ist die 2020 Fine Silver Coin (50 $) - Real Shapes: The Common Loon. Zum ersten Mal legt die emblematische Haubentaucher-Prägung, die vom Künstler Robert-Ralph Carmichael für die kanadische Ein-Doller-Umlaufmünze geschaffen wurde, ihre ringförmige Umschließung ab. Das Ergebnis ist eine einzigartig geformte vergoldete Münze aus reinem Silber, die in die Silhouette des auf einem stillen See schwimmenden Haubentauchers geprägt wurde - genau wie es auf Kanadas "Loonie" erscheint. Dies ist die erste Münze aus einer Serie, die die Gestaltungsformen von Kanadas klassischen Umlaufmünzen zum Leben erweckt, und aus mehr als drei Unzen reinem Silber gefertigt wurde.



Die Münze 2019 Fine Silver Ultra High Relief Coin (250 $) - D-Day: A Snapshot in Time - bringt die Reliefgravur auf ein bisher unbekanntes Niveau. Zur Ehrung der kanadischen Helden, die am 6. Juni 1944 am D-Day am Juno Beach an Land gingen, entstand diese Münze aus einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Veteranen, Militariasammler und Autoren W.E. Storey, CD, und dem Mint-Graveur Traian Georgescu. Sie studierten zahlreiche Fotografien der historischen Landung und waren von Produktmanagerin Erica Maga zusammengebracht worden, die wollte, dass der abschließende Tribut von Mint für unsere D-Day-Veteranen das vollständige Ausmaß der Operation vermittelt. Gemeinsam kreierten sie eine Ansicht von oben von der Szenerie, die sich in Berniéres-sur-Mer abspielte, mit außergewöhnlicher Tiefe im großen Maßstab und einer Reliefhöhe von fast 4 Millimetern auf einer ein Kilogramm Münze aus 99,99 % reinem Silber.



Weitere fein gearbeitete Münzen, die in diesem Monat neu erscheinen, sind folgende:



- Die 2019 Pure Gold Coin (200 $) zum 40. Jubiläum der GML, eine 2

Unzen-Münze, die die markante Ahorn-Prägung auf der Rückseite einer

der weltweit begehrtesten Bullionmünzen aus reinem Gold feiert;

- Die 2019 Fine Silver Coin (100 $) Yousuf Karsh: The Roaring Lion;

die dritte einer Reihe von 10 Unzen-Münzen, die die Arbeit des

berühmten kanadischen Fotografen würdigt - mit einer Reproduktion

seines legendären Porträts von Winston Churchill;

- Die 2020 Fine Silver (1 $) und Pure Gold Coins (200 $) - Peace

Dollar, einige akribisch geprägte Hochrelief-Münzen, die von der

mittlerweile in den Ruhestand gegangenen Mint-Graveurin Susan

Taylor gestaltet wurden;

- Das 2020 Fine Silver Maple Leaf Fractional Set, das fünf 99,99 %

reine Silbermünzen bietet, die von 1 Unze bis 1/20 Unzen-Stücken

reichen. Die Rückseite der 1 Unzen-Münze zeigt das Design der

Künstlerin Lisa Thomson Khan, das ein lebhaft rot koloriertes

Ahornblatt und ein Swarovski-Element einschließt sowie die

Anfangstakte zu O Canada, das 1980 offiziell zu Kanadas

Nationalhymne wurde, präsentiert;

- Die farbveredelte 2019 Fine Silver Coin (10 $) - 50. Jubiläum des

Official Languages Act;

- Die 2019 Fine Silver Coin Brilliant Mastery in Canada (500 $), eine

Gemeinschaftsarbeit der Künstler Cathy Sabourin und Tony Bianco,

die eine kunstvoll gearbeitete, reine Silbermünze von fünf

Kilogramm geschaffen haben, die die Provinz- und das Staatswappen

von Kanada darstellt;

- Die 2019 Fine Silver Coin (30 $) - Majestic Birds In Motion: Great

Horned Owls, eine von Pierre Leduc gestaltete farbige Münze mit

einem Mehrbild-Hologramm, das die Bewegung von Vögeln im Flug

nachbildet;

- Das 2019 Two-Coin Set - Yin and Yang bietet von Aries Cheung

gestaltete, tränenförmige Münzen aus reinem Gold und Silber;

- Das 2019 Holiday Gift Set (Geschenkset zu Weihnachten);

- Die 2019 Fine Silver Coin (3 $) - Celebrating Canadian Fun and

Festivities - Wine Tasting mit einem Design von Steve Hepburn und

- Die 2019 Fine Silver Coin (5 $) - Zodiac Series: Libra

(Sternzeichenreihe: Waage), die von Jori Van Der Linde gestaltet

wurde. Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.



All diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, unter 1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen, erhältlich.



