GVK BIO, ein führendes weltweit operierendes Unternehmen für Auftragsforschung und -entwicklung (Contract Research and Development Organisation, CRDO), freut sich, die Beförderung von Sudhir Kumar Singh, Ph.D., zum Chief Operating Officer und die Ernennung von Ramesh Subramanian, Ph.D., zum neuen Chief Commercial Officer bekannt zu geben.

Sudhir kam 2013 als Senior Vice President zu GVK BIO und hat den Geschäftsbereich Discovery Research gefördert. Er hat erfolgreich bewährte Praktiken der Chemie, Biologie und chemischen Entwicklung integriert, um ein Erreichen der wichtigsten Unternehmensziele zu ermöglichen.

"Sudhir hat im Laufe der Jahre einen transformativen Wandel im vertikalen Marktsegment Discovery Research bewirkt und war maßgeblich daran beteiligt, die Führungsrolle von GVK BIO im Geschäftsbereich Chemie hinsichtlich Lieferung und Rentabilität aufrechtzuerhalten", merkte Manni Kantipudi, Director und CEO von GVK BIO, an. "In seiner neuen Funktion wird sich Sudhir auf die Führung und den Aufbau einer kundenorientierten Unternehmenskultur konzentrieren, unsere schnell wachsende Entwicklungs- und Fertigungstätigkeit stärken und dabei auf Sicherheit und Compliance im Arbeitsumfeld achten."

"Darüber hinaus freue ich mich, Ramesh Subramanian im Managementteam von GVK BIO willkommen zu heißen. Ramesh bringt umfangreiche Branchenkenntnisse in den verschiedenen vertikalen Marktsegmenten von GVK BIO mit. Ich freue mich darauf, mit ihm auf unser erklärtes Ziel hinzuarbeiten, GVK BIO zum "Partner der ersten Wahl" für Life-Science-Unternehmen zu machen, die ihre Forschung und Entwicklung beschleunigen wollen. In seiner Funktion wird Ramesh für die gesamten Bereiche Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing und Konzernentwicklung verantwortlich sein."

Ramesh Subramanian bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung mit dem Aufbau von Unternehmen in Asien, Europa und Nordamerika, mit der Beschaffung von Risikokapital, der Umsetzung von Transformationsstrategien, der Lenkung von Fusionen und Übernahmen und dem Management grenzüberschreitender Allianzen mit.

Bevor er zu GVK BIO kam, war Ramesh als Senior Vice President und Teil des Managementteams von Piramal Pharma Solutions tätig. Im Laufe seiner Karriere war Ramesh Teil der Managementteams von Chemizon einer Firma, die er vom Start-up bis zum erfolgreichen Einstieg in die Aktienmärkte führte -, Jubilant Life Sciences und XL Advisors. Ramesh bekleidete darüber hinaus wichtige Führungspositionen bei SK Capital Partners/Ascend Performance Materials und Johnson Matthey.

Ramesh besitzt einen Doktortitel (Ph.D.) in Chemieingenieurwesen von der West Virginia University, ein B.Tech.-Diplom in Chemieingenieurwesen von IIT-Varanasi und einen MBA in Finanzen von der Wharton School, University of Pennsylvania.

Über GVK BIO

GVK BIO, ein führendes Unternehmen für Auftragsforschung und -entwicklung, das die weltweite Biopharmabranche bedient, hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien, und betreibt fünf Standorte, einschließlich Kalifornien, USA. GVK BIO wurde 2001 gegründet und hat über 18 Jahre Erfahrung entlang der Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf Geschwindigkeit und Qualität, während gleichzeitig Sicherheit und Compliance gewahrt bleiben. Das Team von GVK BIO besteht aus über 2.300 hoch qualifizierten Wissenschaftlern, unterstützt durch ein konfliktfreies Geschäftsmodell, gut definierte und skalierbare Prozesse, moderne Anlagen und einen starken, kundenorientierten partnerschaftlichen Ansatz. Die Arbeit des Teams konzentriert sich darauf, die Produkte seiner Kunden auf den Markt zu bringen. www.gvkbio.com

