Härteren Sanktionen des Westens und mangelndes Eingreifen der Notenbank wirken sich auf die Wirtschaft des Bürgerkriegslandes aus. Das Pfund hatte fast zwei Jahre einen relativ stabilen Kurs gehalten.

Das syrische Pfund ist auf dem Schwarzmarkt auf einen Rekordtiefstand abgestürzt. Gründe seien das mangelnde Eingreifen der Notenbank und die Auswirkungen der härteren Sanktionen des Westens auf die Wirtschaft des Bürgerkriegslandes, sagten Händler und Geschäftsleute am Donnerstag. Ein Dollar habe auf der Straße in Syrien am Dienstag 650 syrische Pfund gekostet. Vor Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 lag der Wechselkurs dagegen bei 47 Pfund je Dollar. Seither belasten internationale Sanktionen, die Kriegsschäden an der Industrie sowie panische Geldtransfers der Bürger ins Ausland die syrische Währung.

2016 sei der Wechselkurs einmal kurz auf 660 Pfund je Dollar abgestürzt, berichteten Händler. Der jetzige Kursverfall sei das aber das erste Mal, dass das Pfund tagelang auf ähnlich niedrigen Werten verharre. "Die Nachfrage nach Dollar ist aus einer ganzen Reihe von Gründen hoch...die Nachfrage ...

