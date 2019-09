In den vergangenen Monaten sorgten verschiedene Unsicherheitsfaktoren an den internationalen Aktienmärkten immer wieder für große Ausschläge. Doch ließ sich auch häufiger beobachten, dass bei Kursstürzen der Bitcoinpreis in die Höhe schnellte. Allerdings sei es noch zu früh, um von Bitcoin als einem sicheren Hafen zu sprechen, meint ein Experte.? Internationale Aktienmärkte jüngst äußerst volatil? Bitcoinkurs profitiert von Aktienmarktverlusten? Bitcoin dennoch (noch) nicht das neue GoldVerschiedenste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...