Singapur (ots/PRNewswire) - DigiFinex (https://www.digifinex.com/en-ww/), eine internationale Kryptowährungsbörse mit Sitz in Singapur, erwartet zum Jahresende einen Bullenmarkt für digitale Assets.



Kiana Shek, Mitgründer von DigiFinex, sagt: "Wir beobachten ein starkes Wachstum bei Geschäftszufluss und Aktivität der Tokennotierung, was auf eine enorm gesteigerte Risikobereitschaft schließen lässt."



An der Börse wurden in diesem Jahr fast 80 Blockchain-Projekte notiert, davon mehr als 20 allein im Juli. Durch diesen großen Optimismus hat das native Token der Börse (DFT) in diesem Jahr über 500 % zugelegt und wurde zuletzt mit 0,75 $ gehandelt.



DigiFinex blickt optimistisch auf das für Mai 2020 geplante Bitcoin Block Reward Halving. Die Verringerung der Neuausgabe löst eine Verknappung des digitalen Assets aus, was nach weit verbreiteter Meinung Kaufdruck erzeugen wird.



In Erwartung einer steigenden Nachfrage von Privatkunden nach Kryptowährungen in der zweiten Jahreshälfte 2019 hat DigiFinex angekündigt, dass Nutzer ab sofort Bitcoin per Kreditkarte kaufen können (https://www.digifinex.com/en-ww/buy-bitcoin-with-credit-card).



Shek sagt: "Wir haben uns Anfang des Jahres mit Simplex zusammengetan, um unseren Nutzern die besten Marktkurse anzubieten, wenn sie Bitcoin mit Visa oder MasterCard kaufen. Nutzer werden ihre Kryptokäufe innerhalb von 10 bis 30 Minuten in ihren Tausch-Wallets sehen."



DigiFinex-Nutzer können beliebten Kryptowährungen mit US-Dollar und Euro kaufen, derzeit liegt die Transaktionsgebühr bei 3,5 %. Dieser Kurs ist weltweit der niedrigste für Kreditkarten. DigiFinex-Nutzer haben positiv auf den Plan reagiert. Das Volumen der Kreditkartenkäufe hat sich nach der ersten Jahreshälfte 2019 im Quartalsvergleich verdreifacht.



DigiFinex expandiert aggressiv, um mit der Nachfrage nach seinen Services mitzuhalten. Beispielsweise ging im April dieses Jahres DigiFinex Korea an den Start und hat sich schnell als beliebte Plattform für erstklassige Blockchain-Projekte etabliert.



Dieses Jahresende markiert den zweiten Jahrestag des Allzeithochs des Bitcoin-Handels mit fast 20.000 $, bevor 2018 Bärenspekulanten die Kontrolle übernahmen und der gesamte Kryptowährungsmarkt bis zu 80 % an Wert verlor. Branchenkenner erwarten, dass der nächste Bullenmarkt den von 2017 noch übertrifft.



DigiFinex ist ein weltweit führender Handelsplatz für digitale Assets mit Sitz in Singapur. Mit weltweit mehr als zwei Millionen Nutzern ist es die bevorzugte Handelsplattform für Kryptowährungen.



