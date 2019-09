Nach dem verheerenden Hurrikan "Dorian" hat US-Präsident Donald Trump der Regierung der Bahamas "alle angemessene Hilfe" der USA zugesichert. Trump habe in einem Telefonat mit Premierminister Hubert Minnis auch sein Beileid ausgedrückt für die Opfer und für die von dem Wirbelsturm verursachte "katastrophale Zerstörung", erklärte das Weiße Haus am Mittwochabend (Ortszeit). Trump und Minnis wollten demnach in Kontakt bleiben, um eine möglichst effiziente Hilfe aus den USA sicherzustellen.

Die US-Küstenwache ist bereits mit Hubschraubern auf den Inseln südöstlich des US-Bundesstaats Florida im Einsatz. Weitere Hilfe ist auf dem Weg, auch ein Hilfseinsatz des US-Militärs steht im Raum. "Dorian" war am Sonntag als Hurrikan der höchsten Kategorie auf die Bahamas getroffen und verharrte lange über den nördlichen Inseln. Für die Bahamas war es der stärkste Wirbelsturm seit Beginn der modernen Aufzeichnungen. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass rund 70 000 Menschen - also fast jeder fünfte Einwohner - dringend Hilfe brauchen./jbz/DP/zb

