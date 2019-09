Thyssen-Krupp fliegt aus dem deutschen Leitindex, MTU rückt auf - und auch der Brexit dürfte den Handelstag bestimmen. Was die Märkte bewegt.

Im Brexit-Chaos sind wichtige Entscheidungen gefallen. Vor allem die Tatsache, dass ein "No-Deal-Brexit" vorläufig verhindert werden konnte, dürfte die Märkte heute beflügeln. Gegen 6.30 Uhr notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen etwa 12.135 Punkte und damit 110 Punkte höher gegenüber dem gestrigen Vortagesschluss. Bereits gestern stieg der Dax um ein Prozent auf 12.025 Punkte.

Für ordentlich Bewegung an den Märkten dürfte die Indexumstellung der Deutschen Börse sorgen. Am Mittwochabend gab sie bekannt, dass Thyssen-Krupp wie erwartet aus der Topliga des Börsenunternehmen absteigen wird und seinen Platz im Dax zugunsten von MTU Aero Engines freigibt. Thyssenkrupp wird damit ab 23. September im kleineren MDax notieren.

1 - Vorgabe aus den USA

An den US-Börsen sind Ängste vor einer weltweiten Rezession am Mittwoch in den Hintergrund getreten. Das gab den Kursen Auftrieb. Genährt wurde der Optimismus von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten. Trotz des ungelösten Handelsstreits mit den USA beschleunigte die Dienstleistungsbranche der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ihr Wachstum. Diese Zahlen dämpften die Angst vor einem Abschwung, sagte Shawn Gibson, Chef-Anleger beim US-Vermögensverwalter Liquid Strategies. "Denn eine starke chinesische Wirtschaft ist auch für uns wichtig."

Wenig Einfluss auf die Kurse hatte die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed. Die US-Wirtschaft hat laut Fed zuletzt ein eher mäßiges Tempo angeschlagen. Zugleich teilten die Währungshüter mit, dass die meisten Firmen derzeit keine Rezessionsangst umtreibt. "Obwohl Sorgen wegen der Unsicherheit bezüglich der Zölle und Handelspolitik weiter bestehen, ist doch die Mehrheit der Firmen weiter optimistisch, was den kurzfristigen Ausblick betrifft", heißt es in dem Bericht.

Der Leitindex Dow Jones schloss 0,9 Prozent höher auf 26.355 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 7976 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 2937 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Entspannungssignale in Hongkong, beim Brexit und im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag auf ein Monatshoch klettern lassen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag gegen Mittag 2,5 Prozent im Plus bei 21.157 Punkten. Dies ist der höchste Wert seit dem 2. August. Der breiter gefasste Topix stieg um 2,3 Prozent auf 1540 Zähler, auch dies ein Vier-Wochen-Hoch.

3 - Angela Merkel reist nach China

Die Bundeskanzlerin ist auf dem Weg nach Peking. Ab Freitagfrüh hat sie dort Termine, unter anderem ein Frühstück mit Ministerpräsident Li Keqiang. Die Kanzlerin wird auf ihrer Reise von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Darunter befinden sich die Vorstandschefs von Siemens, VW, Daimler, BMW und BASF.

Merkel soll an der Sitzung des Beratenden Ausschusses der Deutsch-Chinesischen Wirtschaft teilnehmen sowie an der Abschlusssitzung des Deutsch-Chinesischen Dialogforums. Außerdem will sie mehrere Firmen besuchen und an der Huazhong-Universität mit Studierenden sprechen. Die Anführer der Proteste in Hongkong wandten sich in einem Brief an Merkel und baten sie um ein Treffen.

Für Merkel ist die Situation unangenehm: Sich an die Seite der Demonstranten zu stellen wäre ein Affront gegen die Führung

