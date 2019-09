FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Verlauf des frühen Handels. Der September-Kontrakt steigt gegen 6.15 Uhr um 93 auf 12.135 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 12.053,5 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.163,5 und das Tagestief bei 12.048 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 3.500 Kontrakte.

Der Aufwärtstrend ist intakt, und die Trading-Bodenformation arbeitet, so technisch orientierte Marktteilnehmer. Nächstes Ziel sei der Widerstand bei 12.180 Punkten. Die Trading-Boden-Formation deute über den Tag hinaus einen erneuten Anlauf in den Bereich um 12.400 Punkte an. Der Aufwärtstrend gibt bei gut 11.700 Punkten Unterstützung.

September 05, 2019 00:15 ET (04:15 GMT)

