Mit Thyssenkrupp steigt ein Gründungsmitglied aus dem Dax ab. Der mit dem Stahl groß gewordene Traditionskonzern wird durch den Triebwerksbauer MTU ersetzt. Der hat deutlich bessere Geschäfte gemacht.

Deutschlands Börsen-Leitindex Dax bekommt ein neues Mitglied. Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines löst den Stahl-und Industriegüterkonzern Thyssenkrupp in der Topliga der 30 wertvollsten Börsenunternehmen ab, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Vollzogen wird der Wechsel von Thyssenkrupp zu MTU zum 23. September.

Der Abstieg aus der Topliga der Börsenwerte ist für den mehr als 200 Jahre alten Industrieriesen aus dem Ruhrgebiet ein Prestigeverlust. "Dass uns der Abstieg aus dem Dax enttäuscht, steht außer Frage. Als Gründungsmitglied wären wir dem Leitindex gern erhalten geblieben", kommentierte Thyssenkrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff das Ausscheiden. "Man muss aber auch ehrlich sein: Unsere Performance war zu schwach, daher ist der Gang in den MDax die logische Konsequenz."

Dax-Aufsteiger MTU hatte in den vergangenen Jahren einen Rekordlauf hingelegt. Das Münchner Unternehmen mit gut 10.000 Mitarbeitern und 4,6 Milliarden Euro ...

