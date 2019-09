Die Sonnenmetropole im Süden Floridas bietet eine große Auswahl an Hotels, die für jeden Geschmack etwas bereithalten: von exklusiven Luxus- und Wellness-Hotels über schicke Boutique-Hotels bis hin zu außergewöhnlichen Design-Hotels. Das Greater Miami Convention and Visitors Bureau hat die spannendsten Neueröffnungen in Miami und Umgebung zusammengestellt. Lennox Hotel Miami Beach Geschmackvollen Komfort gepaart mit gehobener ...

