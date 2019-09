The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA36158ZBN56 GE CAP. CDA FDG 2019 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0033470748 PFZ.SCHW.KT.BKN 07-19 382 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0104007577 CIE F.FONCIER 09-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB2VM8 BAY.LDSBK.IS.14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JL84 DZ BANK IS.A68 VAR BD00 BON EUR N

CA 1NYB XFRA LU1105951401 NYKREDIT 14/19 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB25N8 BAY.LDSBK.IS. 14/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B5V1 DEKABANK DGZ IHS.S.7309 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8DW8 NORDLB IS.S.1798 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0206920141 BCO SANT. UNIP.04/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1107498724 FINLD 14/19 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1109333986 LLOYDS BANK 14/19 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA MSNA XFRA US571748AW25 MARSH+MCLENNAN COS. 14/19 BD02 BON USD N

CA FRA2 XFRA XS0447977801 FRAPORT AG 09/19 BD02 BON EUR N

CA ANB7 XFRA XS0450880496 A.N.Z. BKG GRP 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA NALH XFRA XS0968975457 NATL AUSTR. BK 13/19 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1103748791 CN TAIPING I.H.14/UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1105630518 ICBC (MACAU) 14/24 FLR BD02 BON USD N

CA XU6Y XFRA LU0176506888 BNPP L1-EQ.EUR.CL.DIS FD00 EQU EUR N

CA WYJ3 XFRA LU1056591487 BNPP L1-FD-EQ.W.QUAL.F.CC FD00 EQU EUR N