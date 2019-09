Die HSBC hat das Kursziel für Jungheinrich nach aktuellen Frühindikatoren von 24 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Marktumfeld dürfte bis ins kommende Jahr hinein schwach bleiben, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er etwa auf die Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone und das Ifo-Geschäftsklima. Für den Hersteller von Flurförderzeugen sieht er nun Rezessionssignale in seinen Kernmärkten. Der im Jahresverlauf deutlich gefallene Aktienkurs spiegele die hohe Unsicherheit wider. Eine Erholung der mittelfristigen Margen könnte künftig dann wieder zum Kurstreiber werden./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 12:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-09-05/08:06

ISIN: DE0006219934