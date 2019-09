DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

China und die USA planen Anfang Oktober die Handelsgespräche wieder aufzunehmen. Dem staatlichen TV-Sender China Central zufolge, haben US-Vizepremier Liu He, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin miteinander telefoniert und ein Treffen im kommenden Monat auf hoher Ebene vereinbart. Von US-Seite wurde das Telefonat bestätigt und mitgeteilt, dass ein hochrangiges Treffen in Washington in den kommenden Wochen stattfinden soll. Von beiden Seiten war zu vernehmen, dass Mitte September stellvertretende Beamte sich zur Vorbereitung treffen würden. Mitarbeitern des Weißen Hauses zufolge, sei die Bereitschaft der Chinesen direkte Gespräche wieder aufzunehmen ein positives Zeichen. Jedoch bleibe abzuwarten, ob die Verhandlungen zu einem Durchbruch führten.

TAGESTHEMA II

Die Aktie von MTU Aero Engines wird künftig im DAX gelistet sein, während Thyssenkrupp nach der Fast-Exit-Regel in den MDAX absteigen müssen. Dies teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend mit. Neu in den MDAX gelangen neben Absteiger Thyssenkrupp die Aufsteiger CTS Eventim und Compugroup Medical. Aus dem MDAX absteigen müssen Norma Group und Deutsche Euroshop. Sie sind künftig im SDAX gelistet. Dorthin steigen ferner Traton auf, für die Aumann den Index verlassen müssen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 23. September in Kraft. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 4. Dezember 2019.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H, Paris

- DE/Osram Licht AG, Fristende (Mitternacht) zur Annahme des Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Bain und Carlyle

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE/Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +140.000 Stellen zuvor: +156.000 Stellen 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff: +2,3% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff: +2,4% gg Vq zuvor: +5,5% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 215.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 53,0 16:00 Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 53,8 Punkte zuvor: 53,7 Punkte 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 9,0 bis 10,5 Mrd EUR, davon: 0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2039 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 GB/Auktion neuer 0,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.146,00 1,05 S&P-500-Future 2.970,00 1,07 Nikkei-225 21.152,52 2,44 Schanghai-Composite 3.008,70 1,73 +/- Ticks Bund -Future 178,00 -68 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.025,04 0,96 DAX-Future 12.042,00 0,99 XDAX 12.046,16 0,98 MDAX 25.746,08 0,73 TecDAX 2.799,15 1,16 EuroStoxx50 3.450,83 0,88 Stoxx50 3.166,47 0,75 Dow-Jones 26.355,47 0,91 S&P-500-Index 2.937,78 1,08 Nasdaq-Comp. 7.976,88 1,30 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,68 -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. "In die Handelsgespräche kommt wieder Bewegung", sagt ein Teilnehmer. "Deshalb dürfte die gute Stimmung aus Asien nach Europa überschwappen", sagt er. In Asien legen die Börsen unter der Führung von Tokio um bis zu 2,5 Prozent zu. Die Verhandlungsführer Chinas und der USA haben neue Gespräche für Anfang Oktober angekündigt. Das schürt die Hoffnungen auf einen Durchbruch in den zuletzt offensichtlich festgefahrenen Verhandlungen. Impulse dürften vorbörslich vom deutschen Auftragseingang ausgehen und im Verlauf von den Aufträgen des VDMA. Am Nachmittag stehen in den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht im Blick sowie der ISM-Index für das nichtverarbeitende Gewerbe. "Die Frage ist, ob sich der Dienstleistungsbereich auch weiterhin von der Industrie abkoppelt", so ein Marktteilnehmer. Der ISM für das verarbeitende Gewerbe war am Dienstag mit unter 50 schwach ausgefallen.

Rückblick: Gute Nachrichten aus der Politik und überzeugende Daten zum chinesischen Dienstleistungssektor haben den europäischen Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben. Die Aussicht auf ein Ende der Unruhen in Hongkong und die Beilegung der italienischen Regierungskrise wurden mit Erleichterung aufgenommen. Auch in Sachen Brexit gab es neue Hoffnung, nachdem "Brexit-Premier" Boris Johnson seine Mehrheit im Unterhaus verloren hatte. Italienische Aktien zeigten weiter Relative Stärke. Am italienischen Anleihenmarkt fielen die Renditen überwiegend weiter. Der Stoxx-Bankenindex (+1,2 Prozent) gehörte zu den größten Gewinnern. Hier verbuchten die italienischen Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo Gewinne von 2,1 und 1,3 Prozent. In London stiegen HSBC und Standard Chartered um 1,8 und rund 3 Prozent. Die beiden Banken sind stark in Asien engagiert, ihre Aktien auch in Hongkong gelistet. Im Einzelhandelssektor (+1,0 Prozent) war das Luxussegment gefragt, denn für dieses ist China inklusive Hongkong ein wichtiger Absatzmarkt. LVMH und Kering gewannen 3,6 und 3 Prozent, Richemont und Swatch 2,5 und 2,4 Prozent. Die mit Abstand höchsten Kursgewinne gab es indessen nach den chinesischen Konjunkturdaten im Rohstoffsektor, der um 2,7 Prozent zulegte. Gute Zahlen verhalfen Thales zu einem Plus von 5,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Thyssenkrupp gewannen 3,5 Prozent. Neben China stützten hier Berichte über einen möglichen Verkauf der Aufzugssparte. Die Veräußerung könne demnach mehr als 15 Milliarden Euro einbringen. Trotz einer Anhebung der Umsatzprognose an das obere Ende der Spanne zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro gaben Delivery Hero mit Gewinnmitnahmen um 1,5 Prozent nach. Wie die Citigroup anmerkte, liegt die Konsensschätzung bereits bei 1,37 Milliarden Euro, die der Analysten selbst bereits bei 1,4 Milliarden Euro. Im TecDAX legten Isra Vision um 13 Prozent auf 36,76 Euro zu. Jefferies hat den Titel mit einem Kursziel von 44 Euro auf die Kaufliste gesetzt. Im DAX stiegen Wirecard um 4,5 Prozent auf 151,05 Euro. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben das Kursziel auf 225 von 220 Euro erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE

Kursbewegungen gab es im nachbörslichen Geschäft vor allem bei den Indexaufsteigern. Der künftige DAX-Wert MTU gewann 0,9 Prozent, während Absteiger Thyssenkrupp um 0,1 Prozent nachgaben. Die stärksten Bewegungen verzeichneten die MDAX-Aufsteiger CTS Eventim und Compugroup mit einem Plus von 1,5 bzw 1,8 Prozent. Die übrigen Indexveränderungen zogen keine Bewegungen nach sich. Die Innogy-Aktie legte 0,7 Prozent zu. Eon will die ehemalige RWE-Tochter zügig integrieren und strebt einen Squeeze-Out an.

USA / WALL STREET

Fester - Am Tag nach den deutlichen Verlusten griffen die Anleger wieder zu Aktien. Im Zentrum standen hoffnungsvoll stimmende Nachrichten aus der Politik in Hongkong, Britannien und Italien. Auf der Unternehmensseite stand der Fleischproduzent Tyson Foods mit einer Gewinnwarnung im Blick. Die Aktie fiel um 7,8 Prozent. Sehr gut wurden die Drittquartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers Navistar aufgenommen. Die Aktie stieg um 13,4 Prozent. Mit Enttäuschung reagierten die Anleger auf den gesenkten Ausblick der Fluggesellschaft Jetblue, der die Aktie um 4,5 Prozent drückte. United Airlines hat dagegen ihren Ausblick bekräftigt. Die Aktie rückte um 0,9 Prozent vor. Gut schien die Entscheidung von Walmart anzukommen, den Verkauf von Schusswaffen einzuschränken. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent. Apple erholten sich von dem Rücksetzer des Vortags um 1,7 Prozent. Der iPhone-Hersteller will sich am Kapitalmarkt frisches Geld besorgen und dazu Anleihen begeben. Die Starbucks-Aktie verlor 0,7 Prozent, nachdem der Kaffeegigant die Prognose für den Gewinn je Aktie im

Geschäftsjahr 2020 gekappt hat.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:25 Uhr EUR/USD 1,1026 -0,1% 1,1035 1,1025 EUR/JPY 117,56 +0,2% 120,87 117,13 EUR/CHF 1,0852 +0,3% 1,1025 1,0820 EUR/GBR 0,9008 +0,0% 0,8975 0,9045 USD/JPY 106,62 +0,2% 107,74 106,22 GBP/USD 1,2240 -0,1% 1,2500 1,2190 USD/CNY 7,1328 -0,2% 7,146 7,1465 Bitcoin BTC/USD 10.626,00 -0,35 10.327,25 10.434,12

Am Devisenmarkt setzte das britische Pfund in Reaktion auf die jüngsten Nachrichten zum Brexit seine Erholung fort und stieg auf 1,2223 Dollar, nachdem es am Dienstagvormittag unter 1,20 Dollar gerutscht war. Auch der Euro legte wieder zu und eroberte die Marke von 1,10 Dollar zurück. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1032 Dollar. Der "sichere Hafen" Yen kommt mit der Wiederaufnahme der geplanten Handelsgespräche in Asien deutlicher unter Druck.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,26 56,26 0% 0,00 +17,1% Brent/ICE 60,75 60,70 +0,1% 0,05 +9,7%

Die Ölpreise machten Boden gut. Sie hatten am Dienstag unter dem stärkeren Dollar und Angst vor einem Überangebot gelitten, weil sich Berichten zufolge die Opec-Mitglieder nicht an die vereinbarten Fördermengenbegrenzungen halten. Nun stützte die wieder gestiegene Risikobereitschaft an den Märkten. Auch der schwächelnde Dollar treib die Preise. Im übrigen warteten die Akteure gespannt auf die Daten zu den Ölvorräten der USA, die der Branchenverband API am späten Mittwoch veröffentlichen wird. Sie könnten einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten geben, die das US-Energieministerium in dieser Woche erst am Donnerstag vorlegen wird, weil am Montag Behörden und Börsen in den USA wegen eines Feiertags geschlossen waren. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 4,3 Prozent auf 56,26 Dollar, Brentöl verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 60,76 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.544,11 1.552,60 -0,5% -8,49 +20,4% Silber (Spot) 19,38 19,55 -0,9% -0,17 +25,1% Platin (Spot) 985,76 983,50 +0,2% +2,26 +23,8% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,3% +0,01 -2,2%

Der Goldpreis zog im Tagesverlauf deutlich an und drehte nach frühen Verlusten ins Plus. Dabei erreichte er ein neues Sechsjahreshoch bei 1.557,12 Dollar je Feinunze. Neben dem anhaltenden Niedrigszinsumfeld stützte auch der nachgebende Dollar den Preis. Die Feinunze gewann 0,4 Prozent auf 1.554 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft bleibt trotz der Sorgen um die Handelspolitik nach einer Erhebung der US-Notenbank größtenteils optimistisch bei ihren Wachstumsaussichten. Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung scheinen im August und Ende Juli in bescheidenem Tempo gewachsen zu sein und die Löhne hätten im Vergleich zum Frühsommer in einem "bescheidenen bis moderaten" Tempo zugelegt, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht. Auch die Preiserhöhungen seien moderat gewesen.

BREXIT

Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit seinem Antrag auf vorgezogene Neuwahlen im Parlament gescheitert. Lediglich 298 Abgeordnete votierten am Mittwochabend für die Initiative des konservativen Regierungschefs, nötig gewesen wären 434 Stimmen. Johnson hatte die vorgezogenen Neuwahlen zur Abstimmung gestellt, nachdem die Abgeordneten zuvor gegen seinen erklärten Willen einen Gesetzentwurf gegen einen No-Deal-Brexit verabschiedet hatten.

BREXIT

Ein Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) ohne Abkommen wäre nach Ansicht der Zentralbank des Landes inzwischen "weniger schlimm" als bisher gedacht. Die Vorbereitungen für einen sogenannten No-Deal-Brexit seien verbessert worden, konstatierte der Chef der Bank of England, Mark Carney, in einen Brief an das Parlament. Deshalb würden die Prognosen inzwischen besser aussehen als noch bei der bisher letzten Vorhersage im November vergangenen Jahres.

ATOMABKOMMEN IRAN

Der Iran hebt nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani sämtliche Beschränkungen für Forschung und Entwicklung aus dem internationalen Atomabkommen auf.

US-AUTOMOBILABSATZ

AUGUST 2019 2018 Veränderung gg Vj VOLKSWAGEN 35.412 32.255 + 9,8% BMW 25.505 23.789 + 7,2% DAIMLER PORSCHE 4.636 4.083 + 13,5% TOYOTA 248.334 223.055 + 11,3% HONDA 158.804 132.831 + 19,6% NISSAN 127.230 112.376 + 13,2 HYUNDAI 63.737 56.929 + 12% - Zahlen absolut.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 11,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,9 Millionen Barrel nach minus 0,3 Millionen eine Woche zuvor.

EON / INNOGY

Eon will die RWE-Tochter Innogy nach Genehmigung durch die zuständige EU-Wettbewerbsbehörde zügig integrieren und strebt einen Squeeze-out an. Wie Eon am Mittwoch mitteilte, sollen zur Durchführung des umwandlungsrechtlichen Squeeze-out mit Innogy Verhandlungen über einen Verschmelzungsvertrag aufgenommen werden.

ENCAVIS

will eine im Jahr 2017 begebene Hybrid-Wandelanleihe um bis zu 53 Millionen Euro mit neuen Schuldverschreibungen aufstocken. Der Gesamtnennbetrag der Hybrid-Wandelanleihe erhöhe sich dadurch auf bis zu 150,3 Millionen Euro.

RYANAIR

Die britischen Piloten der Fluglinie Ryanair planen weitere Streiktage. Wie die Pilotengewerkschaft British Airline Pilots Association (Balpa) mitteilte, soll am 18. September für die Dauer von 48 Stunden gestreikt werden. Dann sollen 24-stündige Arbeitsniederlegungen am 19., 21., 23., 25., 27. und 29. September folgen. Balpa-Generalsekretär Brian Strutton sagte, Ryanair solle an den Verhandlungstisch zurückkehren.

