Aktien aus der Halbleiterbrachen sind wieder gefragt. China und die USA haben sich nach Angaben aus Peking auf weitere Handelsgespräche Anfang Oktober in Washington verständigt. Die Sorgen vor einer weltweiten Rezession treten wieder etwas in den Hintergrund. Vom der verbesserten Stimmungslage kann auch die Infineon-Aktie profitieren.Aus wirtschaftspolitischer Sicht stehen die Zeichen einmal mehr auf Entspannung. Auch in der Halbleiterbranche melden sich die Bullen zaghaft zurück. Als Stimmungsstütze ...

