Nach Ausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrendkanal um 16,00 US-Dollar herum Mitte dieses Jahres, schoss der Silberpreis daraufhin regelrecht in die Höhe und holte einen Teil der Rückstände zum Goldpreis durch dynamische Kurszuwächse nach. Das in der letzten charttechnischen Besprechung vom 29. August 2019: "Silber: Monsterrallye läuft weiter" ausgerufene Ziel bei 18,64 US-Dollar wurde unlängst geknackt. Aktuell nährt sich der Silberpreis der runden Marke von 20,00 US-Dollar an, ein Abbruch der bisherigen Rallye scheint nicht in Sicht zu kommen. Trotzdem sollten investierte Anleger ihre Long-Positionen jetzt sehr viel enger und bedachter absichern.

Silber steuert auf 20 USD zu

Der Ausbruch über das Niveau von 18,64 US-Dollar hat im Silberpreis weiteres dynamisches Kurspotenzial freigesetzt, als weitere Zielmarke lässt sich nun das Niveau von rund 20,00 US-Dollar ableiten. Mittelfristig sind Gewinne bis in den Bereich von 21,00/21,13 ...

