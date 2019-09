E.ON hat dem innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2) -Vorstand heute - wenig überraschend -seine Absicht mitgeteilt das Unternehmen voll in den E.ON-Konzern zu integrieren,

unmittelbar nach Freigabe der Übernahme der von RWE und von anderen Aktionären im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots erworbenen innogy-Aktien durch die EU-Kommission. Dies soll durch eine Verschmelzung der innogy SE auf die E.ON Verwaltungs SE unter Ausschluss der verbliebenen Minderheitsaktionäre der innogy SE gegen Leistung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 5 UmwG (sog. "umwandlungsrechtlicher Squeeze-out") erfolgen.

Und jetzt wetzen schon mal die knapp 10% übrig bleibenden Aktionäre das Messer - einige Privatanleger, die auf einen höheren Preis hoffen, Hedgefonds, deren Geschäft das Ärgermachen bei solchen Transaktionen ist und einige Aktionäre, die einfach vergessen haben ihre Aktien abzugeben. Der Marktpreis handelt auf jeden Fall gut über 45,00 EURO, man erwartet also mehr als beim freiwilligen Übernahmeangebot. Und weiter heisst es:

"Dieses im Gesellschaftsrecht ab einem 90-prozentigen Anteilsbesitz vorgesehene Verfahren erlaubt es uns, die in den letzten Monaten mit innogy gemeinsam erarbeiteten Integrationspläne so schnell wie möglich umzusetzen. Wir werden damit allen Kunden schon bald verbesserte Leistungen und Produkte aus einer Hand anbieten können. Die wirtschaftlichen Vorteile aus der Integration werden Kunden und Investoren zugutekommen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann zudem in gemeinsamen Teams die Weichen auf Zukunft und Wachstum stellen", sagt E.ON-CEO Johannes Teyssen.

