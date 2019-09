Stoxx Ltd., der globale Indexanbieter der Gruppe Deutsche Börse, hat Veränderungen in der DAX-Indexfamilie mit Wirkung zum 23. September 2019 bekannt gegeben. Die Aktien der MTU Aero Engines AG werden in den DAX-Index aufgenommen und ersetzen dort die Aktien der thyssenkrupp AG. Grundlage ist die Fast-Exit-Regel. In MDAX werden neu aufgenommen: thyssenkrupp AG (Absteiger aus DAX), CTS Eventim AG & Co. KGaA (Aufsteiger aus SDAX nach dem Fast-Exit von Norma Group SE) und CompuGroup Medical SE (Aufsteiger aus SDAX nach Fast-Exit von Deutsche EuroShop AG). Neu in SDAX sind Norma Group SE, Deutsche EuroShop AG und die Aktien der TRATON SE. Aus SDAX genommen wird die Aumann AG nach der Fast-Exit-Regel. Im TecDAX-Index ergeben sich keine Änderungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...