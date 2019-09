DAX - MTU Aero steigt in den DAX auf, ersetzt dort Thyssenkrupp In den MDAX werden auch CTS Eventim und CompuGroup Medical aufgenommen; ersetzen dort Deutsche EuroShop und Norma, die in den SDAX gehenTraton-Aktien verdrängen Aumann im SDAXkeine Änderungen im TecDAX nächster Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 4. Dezember DAI - Daimler August US-Absatz +24,9% gg -17,1% VjEOAN - EON will Innogy zügig integrieren, plant Squeeze-outG24 - Hellmann & Friedman, Blackstone verkaufen Scout24 -Aktienpaket TKA - Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp steht vor einem überraschenden Schritt: Wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfuhr, holt Vorstandschef Guido Kerkhoff Angebote von potenziellen Käufern für die ...

