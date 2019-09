Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp fliegt aus dem Dax. Es ist ein weiterer Abstieg für den Konzern. Doch Vorstandschef Guido Kerkhoff hat wichtigere Baustellen.

Eines muss man Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff lassen: Der Mann hat Humor oder besser Galgenhumor. Ihn totzuschreiben sei nicht besonders schwer, das könne er sogar selber, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem "Spiegel". Und dann legte er los mit der Selbstjustiz: "Der Kerl ist schon acht Jahre da, hat den Umschwung nicht geschafft und alle alten Entscheidungen mitgetragen, dazu ist er ein trockener Finanzer, und jetzt muss er schon wieder die Strategie ändern." Wer Kerkhoff schon persönlich erlebt hat, der kann sich sicher sein, dass er sich bei so viel Selbstkritik auch noch kaputtlacht. Das Lachen als Kraut gegen den Tod ist einem Guido Kerkhoff noch nicht vergangen.

Noch eine Zahl, die sein Dilemma untermauert: In den 13 Monaten seit seinem Amtsantritt als Konzernlenker von Thyssenkrupp steht ein Kursverlust von fast 50 Prozent zu Buche. Und deshalb fliegt sein Unternehmen jetzt auch noch aus dem Dax, dem wichtigsten Index der größten deutschen börsennotierten Konzerne, nach 30 Jahren. Natürlich ist das ein weiterer Schlag für den Industriekonzern. Und doch hat Kerkhoff Recht, wenn er sagt, er hätte wichtigere Probleme als dem Abstieg aus diesem Index hinterher zu trauern.

Ganz so harmlos ist der Abstieg dann aber doch nicht: Das Image leidet, nicht schön. Allerdings seien die Folgen für die Aktie schlimmer, meint Dirk Schiereck, Professor für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. Bis zu sieben Prozent aller Dax-Aktien lägen in passiven Fonds, die den Dax nachbauten, sagt Schiereck. Und das bedeute, dass demnächst bis zu sieben Prozent der Thyssenkrupp-Aktien den Besitzer wechseln könnten. Damit sei ein Angriff auf den Essener Konzern einfacher, weil mehr Aktien verfügbar seien. Ob das so kommen wird, ist ungewiss. Das Gespenst einer Zerschlagung des Essener Industrieunternehmens geht schon ...

