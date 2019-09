Die deutschen Autoverkäufe in den USA ziehen kräftig an. Alle drei großen Marken melden heute Pluszahlen in fast allen Modellen. Wahrscheinlich stecken darin umfangreiche Vorkäufe für den Fall möglicher Zölle. Aber auch das Gegenteil ist zu berücksichtigen: Der amerikanische Autozyklus scheint seinen unteren Wendepunkt erreicht zu haben oder ist ihm nahe. Das ergäbe eine neue Sicht für die Gesamtkonjunktur, nachdem der Einkaufsmanagerindex bereits auf 49,1 abgesackt war und dem unteren Wendepunkt sehr nahe ist.



