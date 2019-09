Die Deutsche Bank hat die Aktie des Zementproduzenten LafargeHolcim von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 52 Franken gesenkt. Kurzfristig mangele es an positiven Kurstreibern, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem werde der Gegenwind von der Währungsseite stärker. Zudem könnte der niedrigere Ölpreis die Zementnachfrage in Schwellenländern 2020 belasten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT

ISIN CH0012214059

AXC0083 2019-09-05/08:27