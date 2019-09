Der Münchner Triebwerkshersteller und Dax-Neuling steigt auf, weil er in allem das Gegenteil der ehemaligen Konzernmutter Daimler macht. Nur für die Lufthansa ist die Erfolgsgeschichte etwas peinlich.

Wer einen charismatischen Industriemanager sucht, sucht wohl nicht an der Dachauer Straße im Münchner Norden. Denn dort in der Chefetage des Treibwerksherstellers MTU sitzen traditionell eher nüchterne Ingenieurs-Typen, seit der schillernde Udo Stark das Unternehmen 2005 an die Börse brachte und später in den Aufsichtsrat rückte.

Die realistische Art der Chefs hat dem Unternehmen zwar wenig Schlagzeilen und Bekanntheit gebraucht. Doch der wirtschaftlichen Entwicklung hat das mehr als gutgetan. Denn in den vergangenen zwölf Jahren hat sich das Unternehmen still, aber stetig verbessert. Damit stiegen Gewinne und Börsenwert so stark, dass der korrekt MTU Aero Engines genannte Konzern nun in den höchsten deutschen Börsenindex Dax aufrücken darf. Die Mitgliedschaft im höchsten deutschen Index verspricht "die Sichtbarkeit deutlich zu erhöhen, insbesondere international", sagt Reiner Winkler. Er führt das Unternehmen seit 2015 und freut sich nun auch über "etwas mehr Prestige."

Danach sah es lange nicht aus. Denn vor dem Börsengang dümpelten die Erträge so sehr, dass die damalige Mutter Daimler die - ausgeschrieben - Motoren- und Turbinen-Union als Ballast empfand und an den Finanzinvestor KKR losschlug. Und auch danach blieben die Zahlenlange eher mittelmäßig - bis Starks Nachfolger Egon Behle kam.

Der Luftfahrtingenieur mit reichlich Erfahrung im Maschinenbau setzte auf ein Konzept mit dem Kern "tut das Gegenteil vom Daimler". Das Konzept hat Winkler noch verfeinert. Der Autoriese wollte Generalanbieter sein vom Kleinwagen Smart über den luxuriösen Maybach bis zum LKW. Dazu setzten großspurige Konzernchefs wie Jürgen Schrempp setzte auf Übernahmen wie die von Chrysler auf den USA. MTU hingegen beschränkte sich.Das erste Feld sind spezielle Hochleistungsteile für Triebwerke anderer Hersteller. Statt für viel Geld und hohes Risiko eigene Flugmotoren zu produzieren liefern die Münchner lieber zentrale Segmente an die verbliebenen drei Flugmotorenbauer Rolls Royce ...

