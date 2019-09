flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem Kursplus von 0,96 Prozent bei 12.025,04 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,59 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Kursgewinn von 0,88 Prozent bei 3.450,83 Zählern. Den stärksten Kurszuwachs konnte die Mailänder Börse mit dem Leitindex FTSE MIB verbuchen, die um 1,58 Prozent auf 21.737,80 Punkten anstieg. Kurz nach der europäischen Börseneröffnung startete die Ausgabe einer Reihe von August- Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor. Die Daten wurden für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die Eurozone und Großbritannien ausgewiesen. Während der Wert für Italien und Großbritannien unterhalb der Konsensschätzungen lag, überraschten die Werte für Deutschland, die Eurozone, Spanien und Frankreich. In der Gesamtbetrachtung fiel man jedoch beim Anblick der Daten nicht gerade vom Stuhl. Blickt man gezielt auf die Publikation des "Einkaufsmanagerindex Gesamt" für die Eurozone, so konnte gemäß der Angaben von IHS Markit nur ein schwaches Wachstum im August registriert werden. Die Länder Frankreich und Spanien wiesen ein höheres Wachstum bei den Dienstleistern und auch im Industriesektor auf, während die Konjunktur in Deutschland weiterhin lahmte. Doch immerhin setzte sich der Jobaufbau in Deutschland und auch die Geschäftstätigkeit fort, wie IHS Markit in ihrem neuesten Bericht schrieben. Die Zukunftsaussichten befanden sich im August aber nahe eines Fünfjahrestiefs. Die Zukunftsaussichten ändern sich auch für die Anleger von ThyssenKrupp, die künftig nicht mehr Investoren eines DAX-Konzerns, sondern eines MDAX-Konzerns sein werden. Somit wird der Stahl- und Mischkonzern zum Absteiger aus der Oberliga und wird vom MDAX-Wert MTU Aero Engines beerbt. An der Wall Street gingen die führenden US-Indizes am Mittwoch allesamt mit Kursgewinnen aus dem Handel. Den stärksten Zuwachs konnte der NASDAQ100 verbuchen, der um 1,44 Prozent auf 7.719,25 Punkte anstieg. Die US-Marktteilnehmer goutierten offenbar die sich beruhigende Lage in Hongkong. Das in Hongkong umstrittene Auslieferungsgesetz ist vom Tisch. Doch die Vorfreude könnte etwas verfrüht sein, die Kuh ist noch nicht vom Eis, denn die Proteste gehen weiter.

Am heutigen Donnerstag stand schon am Morgen um 08:00 Uhr der deutsche Auftragseingang der Industrie für den Juli zur Veröffentlichung an. Im weiteren Verlauf des Nachmittags wird aus den USA um 14:15 Uhr der ADP-Arbeitsmarktbericht für den August ausgewiesen, der ein Stück weit als Indikator für die am Freitag ausstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den August dienen könnte. Um 14:30 Uhr wird zeitgleich der Arbeitskostenindex und die Produktivität ex- Agrar (beide Werte für das zweite Quartal) und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis ausgewiesen. Die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im August werden von Markit um 15:45 Uhr und von ISM um 16:00 Uhr publiziert. Ebenfalls um 16:00 Uhr stehen noch die US-Auftragseingänge der Industrie für den Juli auf der Agenda. Schließlich werden um 17:00 Uhr noch die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten ausgegeben (aufgrund des US-Feiertags "Labor Day" am Montag verschob sich die Datenausgabe auf den Donnerstag). Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Ciena, Donaldson, Docusign, Guidewire, ABM Industries, Crowdstrike Holding, John Wiley & Sons, Korn Ferry, Lululemon und Zoom Video Communications von ihrem jeweils aktuellen Quartalszahlenwerk.







Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten am Morgen allesamt mit sehr starken Zugewinnen. Der japanische Nikkei225 sprang um über zwei Prozent aufwärts. Die US-Futures tendierten durchweg mit enormen Kursgewinnen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.140 Punkten. Die Indikationen wiesen somit eine enorme Aufwärtskurslücke auf.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch mit einem Kursplus von 0,96 Prozent bei 12.025,04 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.125/12.328 und 12.656 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.859/12.985/13.187 und 13.515 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.961/11.797/11.594 und 11.266 Punkten in Betracht.

