Die Deutsche Bank hat ABB von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 20 Franken gesenkt. Er gehe davon aus, dass ABB in den letzten Jahren sowohl im Bereich der Elektrifizierung als auch in der Prozessautomatisierung Marktanteile verloren habe, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Um wieder eine positivere Sicht auf die Aktie zu gewinnen, wolle er zuerst Anzeichen eines Aufholprozesses sehen - insbesondere in der Prozess-Industrie. Insgesamt glaube er aber weiterhin an das Erholungspotenzial des Industriekonzerns, so de-Bray weiter./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 15:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-09-05/08:38

ISIN: CH0012221716