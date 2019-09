McDonald's macht vieles richtig. Der Absatz in den etablierten Filialen stieg im letzten Quartal weltweit um 6,5 Prozent. Damit verbuchte die Fast Food Kette das 16. Quartal in Folge einen Zuwachs. Der einzige Wermutstropfen ist der steigenden US-Dollar bei der Konsolidierung der Gewinne von außerhalb des Dollarraumes.

Nach einer beinahe vierjährigen Seitwärtsphase in den Jahren 2012 bis Ende 2016 konnte sich der Kurs in den drei Folgejahren von 100 US-Dollar auf aktuell 217 US-Dollar mehr als verdoppeln. Seit Mitte Februar 2019 bis 9. August bildete der Kurs sogar ein Aufwärtsmomentum aus, welches vor 4 Wochen das all time high bei 221,93 US-Dollar markierte. Diese Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...