Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Phoenix Solar +15% auf 0,012, davor 7 Tage ohne Veränderung , Südzucker +0,27% auf 14,89, davor 6 Tage im Minus (-5,89% Verlust von 15,78 auf 14,85), Aurelius -0,39% auf 35,38, davor 5 Tage im Plus (3,74% Zuwachs von 34,24 auf 35,52), Toyota Motor Corp. -0,62% auf 59,54, davor 5 Tage im Plus (2,17% Zuwachs von 58,64 auf 59,91), SLM Solutions -1,08% auf 14,72, davor 5 Tage im Plus (17,72% Zuwachs von 12,64 auf 14,88), Flughafen Wien -0,26% auf 38,2, davor 5 Tage im Plus (4,5% Zuwachs von 36,65 auf 38,3), Vossloh +0,29% auf 34,05, davor 5 Tage im Minus (-6,86% Verlust von 36,45 auf 33,95), World Wrestling Entertainment +2,34% auf 70,99, davor 5 Tage im Minus (-6,7% Verlust von 74,35 auf 69,37), Pfizer -0,8% auf 35,83, davor 4 Tage im Plus (5,18% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...