Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit weiteren Kursverlusten den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,22 Prozent auf 178,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,66 Prozent. Erst am Dienstag war die Rendite auf ein Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen.

Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern in Europa gaben die Anleihekurse am Morgen nach. Marktteilnehmer erklärten dies mit der insgesamt besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Sichere Anlagen, zu denen Bundesanleihen gezählt werden, seien deshalb weniger gefragt gewesen. Ein Grund für die bessere Marktstimmung ist die Ankündigung durch die USA und China, bald wieder über die Beilegung ihres Handelsdisputs reden zu wollen.

Zudem richten die Blicke nach Großbritannien. Dort gab die Regierung ihren Widerstand gegen ein Gesetz auf, das einen ungeregelten Brexit verhindern soll. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am frühen Donnerstagmorgen. Demnach einigte sich die Regierung mit der Opposition, den Gesetzentwurf im Oberhaus nicht länger durch Verfahrenstricks aufzuhalten. Das Gesetz scheint damit so gut wie sicher rechtzeitig vor dem Beginn der Zwangspause des Parlaments nächste Woche in Kraft treten zu können./bgf/mis

