Pagseguro - Der südamerikanische Bezahldienstleister explodiert!

Symbol:ISIN:KYG687071012Heute nehmen wir das südamerikanische Pendant zu Paypal auf die Watchlist. Pagseguro ist ein E-commerce Bezahldienstleister, der es Konsumenten ohne Kreditkarte und sonstige Online-Zahlungsdienste möglich macht, mittels ihrere E-mail Adresse Einkäufe vorzunehmen. Das Unternehmen gehört zu Brasiliens größtem Internetportal namens UOL group, welches mehr als 50 Millionen User und monatlich 6,7 Milliarden Seitenaufrufe verzeichnet. Die Aktie von Pagseguro kennt seit Jahresanfang nur noch den Weg nach oben und konnte sich seit Jänner mehr als verdreifachen. Der Wert verläuft stabil über den EMAs 20 und 50 im Tageschart und konnte diese in der Vergangenheit stets verteidigen. Aktuell konsolidiert der Wert über dem letzten bestätigten Pivothoch bei 48,90 USD und dem EMA 20 auf Tagesbasis.Der Onlinehandel nimmt stetig zu und Servicedienstleister wie Bezahldienste profitieren außerordentlich von dieser Entwicklung. Pagseguro zeigt sich charttechnisch extrem stark und ein weiterer deutlicher Anstieg scheint in naher Zukunft möglich zu sein.Ein potentieller Einstieg ergibt sich bei Bruch der aktuellen Konsolidierungsformation und Überschreiten des Tageshochs vom 23.08. bei 52,78 USD. Ein sinnvolles Stopp Loss Level stellt das Tagestief vom 28.08. im Bereich von 48,61 USD dar.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in PAGS