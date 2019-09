Angetrieben von guten Vorgaben aus New York und von den asiatischen Börsen, dürfte der DAX am Donnerstag über der Marke von 12.100 Punkten in den Handelstag starten. Charttechniker verweisen zudem auf ein mögliches positives Setup nach dem kurzfristigen Sprung über die 50-Tage-Linie. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

