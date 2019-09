Jedenfalls hat Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) bisher nicht den nötigen Drive gehabt nachhaltig die 155 Euro zu überwinden. Solange dieser Widerstand nicht überwunden ist, ist der Weg nach oben versperrt. Je länger die Aktie an diesem Kurs scheitert, desto schwieriger ist die charttechnische Situation. Heute könnte nun im freundlichen Börsenumfeld der Ausbruch klappen.Gestern herangetastet, jetzt bei 152,20 EUR - was kann da noch stören. Brexit-No-Deal scheint erstmal erledigt, Geld sucht Investition, Zinsen sinken weiter, also bleiben eigentlich nur die Aktien und Wirecard bietet Wachstum, Perspektive und eine Flut von guten operativen Abschlüssen.

Bei Wirecard scheint im Moment alles zu stimmen: Die Analysten überschlagen sich mit Kaufempfehlungen: Baader Bank: BUY (letztes Update: 09.08.2019), MainFirst OUTPERFORM (09.08.), Metzler BUY (8.08.), ...

