Gute News von Daimler. Der Autobauer hat im wichtigen US-Markt im August stark zugelegt. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Daimler Vorstand Ola Källenius optimistisch, was das zweite Halbjahr betrifft. Hinzu kommen noch zwei Kaufempfehlungen für die Daimler-Aktie. Für Daimler lief der August im wichtigen US-Markt ziemlich gut. Die Mercedes-Benz-Verkäufe stiegen im Jahresvergleich um 21,8 Prozent auf 24 771 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am US-Sitz in Atlanta mitteilte. Inklusive der Marken Vans ...

Den vollständigen Artikel lesen ...