London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Heute entsprechen die Einnahmen der zehn größten Privatunternehmen der Welt dem kombinierten Bruttoinlandsprodukt von mehr als 180 Ländern, und nach der OECD macht die öffentliche Beschäftigung im Durchschnitt nur 15-20 % der Gesamtbeschäftigung aus. Diese Zahl ist von Jahr zu Jahr rückläufig.



Heute besteht für viele Unternehmen eine echte Notwendigkeit, sich stärker der Gesellschaft und der Umwelt bewusst zu sein. Und auch mehr Vertrauen in ihre Aktivitäten zu zeigen. Dies weist darauf hin, dass die weltweit größten Organisationen eine große Verpflichtung bei ihren Aktivitäten haben, und einen genauso großen Beitrag zur Gesellschaft leisten sollten, wie es normalerweise ein Land oder eine Regierung täte.



Unternehmen auf der ganzen Welt sind bereits dabei, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die die Progression der Gesellschaft vorantreiben, aber sie brauchen eine Methode, um ihre Aktivitäten mitzuteilen.



Als Reaktion auf dieses wachsende Bedürfnis hat The Business Debate, eine den Kundenwünschen angepasste Content-Produktionsagentur mit Büros in London, New York, Berlin und Frankfurt, ihre Strategie bereits neu ausgerichtet und sich zur TBD Media Group umbenannt. Die Umbenennung ist Teil der umfassenderen Strategie der Gruppe, ein Full-Service Content-Produktions- und Distributions-Studio zu werden.



"Wir wissen, dass Unternehmen im privaten Sektor bereits proaktiv auf die Herausforderungen der Gesellschaft eingehen", erklärte Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group. "Wir möchten ihnen dabei helfen, die Innovationen und die positive Arbeit, die sie tun, für ihre Gemeinschaften zu artikulieren."



Die TBD Media Group wird maßgeschneiderte Video-Kampagnen durchführen, um das Stakeholder-Engagement unter Einbeziehung der weltweit führenden Mediennamen (Reuters, The Telegraph, Die Welt, Bloomberg und South China Morgenpost) voranzutreiben, zusammen mit Spielfilmen und Originalinhalten, zusätzlich zu spezialisierten Content-Marketing-Dienstleistungen.



Über seine globale Reichweite und Storytelling-Erfahrungen wird die TBD Media Group tiefer in die Probleme eintauchen, die die Gesellschaft angehen - anhand ihrer drei Branchen: TBD Create, TBD Campaigns und TBD Films.



