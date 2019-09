Die Daimler-Aktie konnte seit dem 5-Jahres-Tief bei 40,45 Euro (15. August 2019) wieder zulegen und notiert aktuell bei knapp 45 Euro. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Autobauer im August kräftig auf dem US-Markt zugelegt: Die Mercedes-Benz-Verkäufe legten im Jahresvergleich um 21,8 Prozent auf 24 771 Fahrzeuge zu, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Atlanta mitteilte....

