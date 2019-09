Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Orange Romania, der führende Betreiber in Rumänien mit mehr als 10 Millionen Kunden, hat die EQual One (https://www.v3d.fr/products/equal-one/) -Lösung von V3D (http://www.v3d.fr/) implementiert. Dank dieser Lösung kann Orange Romania seinen Kunden ein unvergleichlich hochwertiges Kundenerlebnis für die Netzabdeckung, immer und überall - auch in Innenräumen - bieten.



EQual One SDK ermöglicht der Android MyOrange App - anonym und nach dem Opt-in des Endbenutzers - Messungen der Netzwerkqualität, welche die Netzleistung, wie sie von den Kunden erlebt wird, sowie die Zugänglichkeit der Daten widerspiegeln. Die gesammelten Daten tragen zum Aufbau einer kompletten und umfassenden Abdeckungskarte des Mobilfunknetzes von Orange Romania bei und heben die Gebiete hervor, die verbessert werden müssen. So kann Orange Romania seine Netzwerkoptimierung und Investitionen in jenen Regionen priorisieren, die für die Kunden Vorrang haben.



EQual One gestattet präzise und zuverlässige Messungen des Kundenerlebnisses direkt über ihre Geräte und spiegelt die Kundenzufriedenheit der Carrier-Dienste und der zugrunde liegenden Netze in Echtzeit wider. So kann der Fokus darauf gelegt werden, was dem Endkunden wirklich wichtig ist: die Qualität der Dienste, ob es nun der Ort ist, an dem sie die meiste Zeit verbringen, oder die Orte, die sie täglich passieren.



"Unseren Kunden die beste Erfahrung zu bieten, ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit. Die EQual One-Technologie ermöglicht es uns, das Orange-Netz in Einklang mit den Bedürfnissen unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern," so Yves Martin, Chief Marketing Officer bei Orange Romania.



Philippe Vial-Grelier, Managing Director at V3D, meinte dazu: "Wir freuen uns über die Stärkung unserer Zusammenarbeit mit Orange in Rumänien. Dank der Integration von Equal One in die My Orange App macht Orange seine Kunden zu Mitgestaltern der Netzwerkoptimierung und -planung, weil jede Kundenerfahrung zählt.



Über V3D



V3D ist zu 100% Eigentum von SoftAtHome, ein Digital Home-Softwareunternehmen, das



Softwareprodukte für Konnektivität, Pay TV, Home Networking und Smart Home liefert, die mit großen Betreibern in über 20 Millionen Haushalten in mehr als 18 Ländern eingesetzt werden.



Spezialisiert auf Mobil- und Festnetztechnologien, versetzt V3D Solutions Netzbetreiber in die Lage, das tatsächliche Netzwerk-Benutzererlebnis direkt aus der Sicht der Abonnenten zu überwachen. Diese Herangehensweise an traditionelle Messmethoden für die Netzwerkleistung bietet technische und geschäftliche Vorteile für verschiedene Abteilungen eines Betreibers, von CEM & Marketing bis hin zu Network Operations oder Customer Care. Das V3D Produktportfolio konzentriert sich auf die Kundenerfahrung und die Leistung des Carrier-Netzbetreibers.



Dank Know-how, Fertigkeiten und Lösungen von SoftAtHome und V3D profitieren Carrier-Netzbetreiber von einem durchgängigen Zugriff auf die gesamte Customer Experience-Wertschöpfungskette mit Bündelung der gesamten Netzwerkkompetenz.



Contact: press@v3d.fr



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/720356/V3D_Logo.jpg



Original-Content von: V3D, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/136021