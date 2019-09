Bislang ist ein Nahverkehrsticket im Jahresabo für einen Euro am Tag noch eine Seltenheit: Nur ganz wenige Städte bieten es an - und die werden auch noch vom Bund gefördert. Die SPD möchte das nun flächendeckend ändern.

Was etwa in Bonn und dem baden-württembergischen Reutlingen gilt, soll Schritt für Schritt in ganz Deutschland eingeführt werden - zumindest wenn es nach der SPD-Bundestagsfraktion geht. Die möchte die Kosten für den Nahverkehr nämlich drastisch senken und fordere, dass Kommunen "bei der schrittweisen Einführung eines 365 Euro Jahrestickets" unterstützt werden. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung", der ein 30-seitiger Entwurf der Fraktion zum Klimaschutz vorliegt.

Von einem solchen Ticket sollen dann nicht nur Fahrgäste in den S- oder U-Bahnen in Deutschlands Metropolen profitieren: "Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land, unterwegs sein kann", heißt es laut "SZ" in dem Entwurf der SPD. Fraktionsvize Sören Bartol betonte gegenüber der Zeitung, dass Mobilität ein "Grundrecht jedes Einzelnen" sei. "Das darf in der Klimaschutzdebatte nicht unter die Räder kommen. Alle Menschen müssten eine bezahlbare klimafreundliche Alternative haben um mobil zu bleiben", so Bartol.

Das Konzept einer Jahresfahrkarte im ...

