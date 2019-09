Daniel kretinsky baut sein Engagement im Handel aus. Gemeinsam mit seinem Partner Patrik Tkac übernimmt der Milliardär knapp fünf Prozent an Casino.

Der Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky steigt bei einem weiteren europäischen Handelskonzern ein. Der Investor erwarb dazu einen Anteil an der französischen Supermarktkette Casino. Er habe sich zusammen mit seinem Investment-Partner Patrik Tkac über die gemeinsame Gesellschaft Vesa Equity Investment 4,63 Prozent an Casino gesichert, teilte Kretinsky am Donnerstag mit.

Das Unternehmen nehme eine starke Stellung im französischen ...

