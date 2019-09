1irstcoin LLC: P2PB2B.io begibt IEO (Initial Coin Offering) für den FST (1irst) Token DGAP-News: 1irstcoin LLC / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kapitalmaßnahme 1irstcoin LLC: P2PB2B.io begibt IEO (Initial Coin Offering) für den FST (1irst) Token (News mit Zusatzmaterial) 05.09.2019 / 10:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der renommierte und EU weit lizensierte Handelsplatz für Kryptowährungen p2pb2b.io begibt zu Gunsten der 1irstcoin LLC ein sogenanntes IEO, Initial Exchange Offering. Die Begabe durch p2pb2b.io soll das Vertrauen in das Geschäftsmodell der 1irstcoin LLC stärken, sowie die Produkte-, und Dienstleistungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Der Handelsplatz p2pb2b.io gehört weltweit zu den 20 führenden Kryptowährungsbörsen. https://www.worldcoinindex.com/de/exchange/p2pb2b Der Token von 1irstcoin LLC, FST (1irst) konnte bereits eine hohe Stelle im Ranking bei p2pb2b.io erreichen und wird derzeit im Mittel zu einem Preis von ca. 3,80 US Dollar gehandelt. https://coinmarketcap.com/currencies/1irstcoin/ Im internationalen Vergleich belegt der FST (1irst) Token einen hohen Rang und konnte im laufenden Geschäftsjahr einen ROI von über 1000% für seine Investoren erzielen. Das laufende IEO soll unserer Gesellschaft eine größere Bandbreite an Nutzern verschaffen und dadurch an Attraktivität zulegen. Zu diesem Anlass wird der FST (1irst) Token im Rahmen des IEO zu einem Bezugspreis von jeweils 2,85 US Dollar angeboten. Darüber hinaus erhält jeder Erwerber einen einmaligen 50%tigen Bonus in Form von zusätzlichen FST (1irst) Token. Sämtliche Token werden nach Ablauf des IEO inklusive der Bonusbezüge, an die Erwerber durch p2pb2b.io transferiert. Die Token unterliegen keinen Haltefristen und sind nach ihrem Empfang unbeschränkt handelbar. Ein möglicher Bezug ist auf 3.000.000 Token limitiert. Der FST (1irst) Token wird bereits an mehreren internationalen Kryptowährungsbörsen gehandelt und gewinnt täglich an internationaler Bedeutung und Beliebtheit. Ein möglicher Bezug erfolgt exklusiv durch die Handelsplattform von p2pb2b.io https://p2pb2b.io/token-sale/FST/2 Das IEO der 1irstcoin LLC endet am 15. September 2019. Kutaissi, den 5. September 2019 Peter Sommer Direktor und Gründer 1irstcoin LLC Über 1irstcoin LLC: 1irstcoin LLC gilt als lizensierter Finanzdienstleister unter Recht-, und gesetzlicher Maßgabe der Freezone Kutaissi in der Republik von Georgien. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen-, und Produkte im Segment von Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. 1irstcoin LLC sieht sich als exklusive Finanzboutique in der Ära der Blockchain und möchte sich mit innovativen Finanzprodukten als eines der führenden Adressen für private und institutionelle Investoren etablieren. Weitergehende Informationen unter https://www.1irstcoin.com 1irstcoin LLC Free Industrial Zone Avtomshenebeli 88 4600 Kutaissi Republik Georgien Peter Sommer Director 1irstcoin LLC Investor Relation Jenny Lam, Director Public Relation & Development Email: info@1irstcoin.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/firstcoin/869039.html Bildunterschrift: 1irstcoin LLC 05.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 869039 05.09.2019 AXC0124 2019-09-05/10:25