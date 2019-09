Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA mit der Fragestellung "Noch kurz die Welt retten?", die ab sofort im Handel erhältlich ist, trifft Barbara Schöneberger den Wissenschafts-Journalisten und TV-Moderator Dirk Steffens. Über die Zukunft unserer Erde äußert er sich nicht gerade optimistisch: "Wenn man die ganze Wahrheit über den Zustand der Welt kennt, muss man leider feststellen: Es ist alles noch viel schlimmer, als wir denken und extrem mutig von uns Menschen, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören, ohne einen Plan zu haben, wovon wir danach leben wollen. Das ist ungefähr so, als wenn du ein Flugzeug besteigst, um über das Meer zu fliegen, aber gar nicht weißt, ob du auf der anderen Seite irgendwo landen kannst." Trotzdem möge er die Hoffnung nicht ganz aufgegeben: "An dieser Stelle ist Optimismus Pflicht. Wenn wir sofort loslegen, reicht vielleicht eine Pille zur Heilung. Später wird wohl eine Amputation nötig sein. Je länger wir warten, desto schmerzhafter wird die Therapie." Und: "Wir Menschen sind ja eine lernfähige und erfinderische Spezies. Die Frage ist nur, ob wir zuvor die Hälfte der Arten ausrotten, den Planeten verwüsten und uns selbst in Verteilungskriegen um die letzten Ressourcen zerfleischen."



