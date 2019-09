Das Amtsgericht Dessau-Roßlau hat am Mittwoch die Durchführung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für den Photovoltaik-Hersteller aus Thalheim bestätigt und einen vorläufigen Sachwalter bestellt.Im August musste die Solibro GmbH Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen. Am Mittwoch hat das Amtsgericht Dessau-Roßlau die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet und den Rechtsanwalt Henning Schorisch aus Halle an der Saale zum vorläufigen Sachwalter des Photovoltaik-Herstellers aus Thalheim bestellt. Das geht aus einer entsprechenden Bekanntmachung im Insolvenzregister hervor. Schorisch war unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...