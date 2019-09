EY Pensionskassen Studie 2019: Mangelnde Diversifikation birgt systematische Risiken.Zürich - Die Schweizer Pensionskassen unterliegen bei ihren Immobilienanlagen einem «Home Bias», der sie bares Geld kosten könnte. So sind derzeit nur ein Anteil von zehn Prozent an den gesamten Immobilienanlagen der Pensionskassen in Immobilien im Ausland investiert. Auch künftig wollen 35 Prozent der Schweizer Pensionskassen ihre heimischen, direkt gehaltenen Bestände ausweiten.

Den vollständigen Artikel lesen ...