Der Ausbau von Windkraftanlagen ist in Deutschland fast zum Erliegen gekommen, die Politik ist alarmiert. Den härtesten Widerstand gegen mehr Ökostrommühlen organisieren dabei ausgerechnet: Umweltschützer.

Josef Tumbrincks mächtigster Verbündeter ist der Schwarzstorch. Der scheue Zugvogel zählt in Nordrhein-Westfalen zu den geschützten Arten. Und hat den Bau von gleich fünf neuen Windrädern in NRW verhindert. Gravierende Mängel beim Artenschutz reichten dem Gericht als Grund für einen Baustopp. Tumbrinck, 23 Jahre lang Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) in NRW, führte die Klagen an. Sein Landesverband ging gegen den Kreis Euskirchen vor, der den Bau der Mühlen 2016 genehmigt hatte - und gewann. Im April wurde er dann zum Unterabteilungsleiter Naturschutz im Bundesumweltministerium befördert.

Bundesweit laufen derzeit Klagen gegen mehr als 300 Windkraftanlagen. Die Mehrheit dieser Einsprüche, 60 Prozent, wird nicht von Anwohnern geführt, die sich vor einer verspargelten Landschaft oder Windmaschinenlärm fürchten, sondern von Umweltverbänden. Der häufigste Klagegrund: Artenschutz. Der häufigste Kläger: der Nabu. Und so kämpft, während in Berlin ein prominent besetzter Windkraft-Krisengipfel die stockende Energiewende politisch beschleunigen soll, die Wirklichkeit ...

